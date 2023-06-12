Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні, 12 червня, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за декількома адресами.
Де не буде світла: просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.
Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства –
https://t.me/cek_info. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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