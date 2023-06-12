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Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня

Сьогодні 09:30
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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні, 12 червня, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за декількома адресами.

Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня

Де не буде світла:

  • просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б,  100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червняУкраїнська Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червняРусский

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