Відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить

У Дніпрі та області 6 серпня відключення світла не плануються. Про це повідомили в Укренерго. Це означає, що графіки погодинних відключень не діятимуть, цілий день буде світло.
Втім, деяким абонентам ЦЕК тимчасово відключать електроенергію на час проведення планових ремонтних робіт. Так, у вівторок, 6 серпня світла не буде з 08:00 до 18:00 за адресами:
Читайте також:
Автор:
На реконструкцію ліцею в Кам'янському хочуть витратити понад 160 млн…
У мережі оприлюднили рідкісне фото затопленої в 1931 році Мандриківки.
Минулого тижня у світі відзначався Всесвітній день боротьби з вірусними…
18-річного юнака з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки…