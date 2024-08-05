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Відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить

Сьогодні 18:47
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У Дніпрі світло не вимикатимуть, але декому не пощастить.

Новости Днепра про Відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить

У Дніпрі та області 6 серпня відключення світла не плануються. Про це повідомили в Укренерго. Це означає, що графіки погодинних відключень не діятимуть, цілий день буде світло. 

Втім, деяким абонентам ЦЕК тимчасово відключать електроенергію на час проведення планових ремонтних робіт. Так, у вівторок, 6 серпня світла не буде з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Оздоровча: 8;
  • СТ “Лісова красуня”: 16, 60;
  • вул. 152-ї Дивізії: 160Д;
  • вул. Аеродром: 14Б, 32, 147, 211, 227, 271, 303;
  • вул. Аеропорт: 33, 37, 70, 145, 160Б, 160Г, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303;
  • вул. Будівельників: 10Н, 17.

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Новости Днепра про Відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощаститьУкраїнська

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