У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт у селищі Березанівка на вул. Балхаська, 75 припинено водопостачання у мешканців будинків на цій вулиці.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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