Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси

Комунальні служби Дніпра інформують про ситуацію з водопостачанням і відключенням електроенергії станом на ранок 13 червня.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників, 35;

вул. Макарова, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 31А;

пров. Енергетичний, 2, 4, 6, 8, 8А.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт у селищі Березанівка на вул. Балхаська, 75 припинено водопостачання у мешканців будинків на цій вулиці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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