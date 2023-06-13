Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси - Днепр Инфо
Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси
просмотров
Сегодня 09:00

Комунальні служби Дніпра інформують про ситуацію з водопостачанням і відключенням електроенергії станом на ранок 13 червня.

Новости Днепра про Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників, 35;
  • вул. Макарова, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 31А;
  • пров. Енергетичний, 2, 4, 6, 8, 8А.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт у селищі Березанівка на вул. Балхаська, 75 припинено водопостачання у мешканців будинків на цій вулиці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Читайте також:

Новости Днепра про Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адресиУкраїнська Новости Днепра про Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адресиРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Кількість жертв у Кривому Розі зростає, – ОВА
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:30
    Кількість жертв у Кривому Розі зростає, – ОВА

    Внаслідок обстрілу житлового будинку в Кривому Розі, який росіяни здійснили…

    ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:00
    ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, – Генштаб

    Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували…

    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:15
    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

    Мешканець одного із сіл Синельниківського району ошукував людей на продажах…

    Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі
    Новини Дніпра
    Сегодня 06:45
    Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі

    У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня…