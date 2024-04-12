“Відкачували” відразу дві бригади “швидкої”: у Дніпрі чоловік смертельно отруївся алкоголем

Чоловіка вдалося довезти до лікарні живим, але наступного дня він помер.

Випадок тяжкого отруєння алкоголем трапився у Дніпрі.

Днями до Дніпровської станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик – чоловік 30 років без свідомості, регулярно вживав алкоголь. Бригада “швидкої” за лічені хвилини дісталася до пацієнта, але той вже був у комі з ознаками тяжкого алкогольного отруєння.

Негайно розпочато надання екстреної медичної допомоги з терміновою госпіталізацією, під час якої у хворого сталася раптова зупинка кровообігу, – розповідає лікар Віктор Пальчинський.

Медикам вдалося реанімувати постраждалого. У чоловіка відновився кровообіг, але на підмогу покликали спеціалізовану бригаду інтенсивної терапії і реанімації.

Однак під час транспортування до лікарні у пацієнта знову раптово зупинився кровообіг. Після 9 хвилин реанімації серце вдалося запустити. Чоловік був у важкому стані, тому його негайно ушпиталили до найближчого реанімаційного відділення.

До лікарні пацієнта довезли живим, втім, попри всі зусилля лікарів, дніпрянин помер наступного дня.

На жаль, вранці, від тяжкого отруєння з послідуючим токсичним впливом алкоголю на мозок, постраждалий помер, – розповів лікар.

Медики закликають вести здоровий спосіб життя та не перебирати з алкоголем, бо це може призвести до летальних наслідків.

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