Віддала 45 років життя роботі: у Дніпрі померла одна із ексзавідувачок історичного музею

На 74 році життя померла колишня завідувачка одного із відділів історичного музею в Дніпрі.

Про сумну звістку помітили на Facebook-сторінці Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького.

Надія Михайлівна Шейміна померла у ніч на 8 листопада. Як зазначили музейники, вона віддала 45 років життя історичному музею. Пройшла шлях від наукового співробітника до завідувачки відділу.

Зарекомендувала себе, як старанний, відповідальний, безвідмовний у складних ситуаціях працівник. В нашій пам’яті вона залишиться як світла, життєрадісна людина, доброзичлива та позитивно налаштована, – зазначають музейники.

Надія Михайлівна народилася у Запоріжжі. Спочатку працювала на заводі, а потім вступила на історичний факультет Харківського університету. Після закінчення 4-го курсу перевелася до ДНУ.

З 20 квітня 1976 по 13 лютого 2021 працювала в історичному музеї.

Починала роботу у відділі “Історія радянського суспільства” (наразі відділ “Історії України сучасного періоду та етнографії”). Після того, як в 1997 р. було розібрано залу №8, керувала робочою групою з оновлення експозиції, яка б розповідала про історію краю за часів Незалежності України.

Займалася вивченням таких тем, як: політичний та суспільний розвиток регіону з 1945 по 2021; діяльність політичних партій та виборчі процеси в місті, області та України; репресії та дисидентський рух за часів УРСР.

Автор багатьох музейних виставок та заходів. Брала участь в регіональних, всеукраїнських та іноземних конференціях.

Тужимо та пам’ятаємо, – зазначають колеги.

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