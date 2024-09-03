Відбудуться тимчасові зміни у маршрутах тролейбусів: як працює громадський транспорт у Дніпрі 3 вересня
Відбудуться тимчасові зміни у маршрутах тролейбусів: як працює громадський транспорт у Дніпрі 3 вересня
Сьогодні 06:56
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Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.
Сьогодні, 3 вересня, деякі тролейбуси, які курсують через площу Соборну у Дніпрі, на одну годину змінять свій маршрут. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт проїзної частини.
Про це повідомляє КП “Дніпровський електротранспорт”.
З 13:00 до 14:00 тролейбуси курсуватимуть зі змінами:
маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
маршрути №4, №6, №10, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.
Окрім цього, нагадаємо, у зв’язку із проведенням третього етапу ремонту трамвайного переїзду на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, а також ремонтом мереж зливової каналізації по вулиці Князя Володимира Великого, громадський транспорт працюватиме зі змінами:
трамваї № 5 у напрямку УДУНТ курсують через вул. 128-ї Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери;
тролейбуси “Б” курсують в об’їзд через вул. Філософську;
тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.
автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом.
автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом.
автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
Також, через демонтаж аварійних конструкцій на площі Вокзальній перенесено зупинки автобусних маршрутів:
№ 7К та № 101 на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108;
№ 32К, тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2;
№ 86 на вул. 128-ї Бригади Тероборони в район будинку 2.
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні сьогоднішнього маршруту.
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