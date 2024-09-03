Відбудуться тимчасові зміни у маршрутах тролейбусів: як працює громадський транспорт у Дніпрі 3 вересня

Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.

Сьогодні, 3 вересня, деякі тролейбуси, які курсують через площу Соборну у Дніпрі, на одну годину змінять свій маршрут. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт проїзної частини.

Про це повідомляє КП “Дніпровський електротранспорт”.

З 13:00 до 14:00 тролейбуси курсуватимуть зі змінами:

маршрут № 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; маршрути № 4 , № 6 , № 10 , № Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

, № , № , № прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Окрім цього, нагадаємо, у зв’язку із проведенням третього етапу ремонту трамвайного переїзду на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, а також ремонтом мереж зливової каналізації по вулиці Князя Володимира Великого, громадський транспорт працюватиме зі змінами:

трамваї № 5 у напрямку УДУНТ курсують через вул. 128-ї Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери;

у напрямку УДУНТ курсують через вул. 128-ї Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери; тролейбуси “ Б ” курсують в об’їзд через вул. Філософську;

” курсують в об’їзд через вул. Філософську; тролейбуси № 7 , № 14 , № 17 , № 20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

, № , № , № в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха. автобуси № 32 , № 32К , № 33 , № 40 , № 87Б , № 109 , № 155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом.

, № , № , № , № , № , № у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. автобуси № 32 , № 32К , № 33 , № 40 , № 87Б , № 109 , № 155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

, № , № , № , № , № , № у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобус № 155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом.

у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

Також, через демонтаж аварійних конструкцій на площі Вокзальній перенесено зупинки автобусних маршрутів:

№ 7К та № 101 на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108;

та № на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108; № 32К , тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2;

, тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2; № 86 на вул. 128-ї Бригади Тероборони в район будинку 2.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні сьогоднішнього маршруту.

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