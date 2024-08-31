Від важкого поранення помер Герой з Дніпровського району Віктор Чабаненко

Про це повідомляє Солонянська територіальна громада у соцмережі Facebook.
Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громаду. Солонянщина в жалобі. Із глибоким сумом повідомляємо, що загинув від тяжкого поранення, отриманого у бою за нашу Батьківщину, Воїн та вірний син України Віктор Володимирович Чабаненко, житель села Маяк, – йдеться у дописі.
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