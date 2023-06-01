Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнування

Від ранку вони гатять по Нікопольщині – спочатку дісталося Марганецькій громаді, потім – самому Нікополю.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, у місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, лінія електропередач та газопровід.
Обстеження територій триває.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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Будьте пильні!
Без паніки!
Черги вже є!
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