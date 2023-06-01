Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнування

Сьогодні 12:13
просмотров

Росіяни продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнування

Від ранку вони гатять по Нікопольщині – спочатку дісталося Марганецькій громаді, потім – самому Нікополю.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, у місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, лінія електропередач та газопровід.

Обстеження територій триває.

Новости Днепра про Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнування

Новости Днепра про Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнування

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Від ранку ворог гатить по Нікопольщині: є постраждалі та руйнуванняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Потрібно терміново подзвонити: на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефони
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:52
    Потрібно терміново подзвонити: на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефони

    Будьте пильні!

    У деяких містах Дніпропетровщини сьогодні буде гучно: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:46
    У деяких містах Дніпропетровщини сьогодні буде гучно: що сталося

    Без паніки!

    За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:13
    За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds

    Черги вже є!

    Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:57
    Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)

    Днями поліцейські врятували беззахисну пташку.

    Наверх