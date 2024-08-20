Від початку повномасштабного вторгнення Дніпро передав на фронт 982 транспортні засоби

Військовим продовжують передавати необхідну допомогу.

Сьогодні, 20 серпня, від громади Дніпра 128-ма бригада територіальної оборони Збройних Сил України отримала чергову допомогу. Цього разу — вантажівку, яку було доволі важко знайти. За словами начальника групи комунікацій 128-ї бригади ТрО Олександра Курбатова, це практична допомога, яка безпосередньо буде задіяна у виконанні військових завдань, а відтак — нищенні ворога.

«Це одна з дуже багатьох отриманих допомог від громади Дніпра з початку повномасштабного вторгнення. За цей час отримали багато техніки, машин та іншого необхідного. Коли почала формуватися наша бригада (у Дніпрі, – ред.), ми нічого не мали, крім людей. На сьогодні більшість, що є у бригади, — це завдяки системній допомозі міста, дніпрян. Починалось усе з лопат, молотків, цвяхів, дерева, аби робити окопи. А далі допомога розширилася до вантажівок, позашляховиків, дронів, зокрема і FPV, мавіків тощо. Такою вантажівкою, як отримали сьогодні, можна перевести все, що потрібно. У неї великі колеса, а значить багнюка не стане на заваді. Вантажівки саме такого типу зараз дуже складно знайти. У нас були випадки, коли такий транспорт обстрілювали, і завдяки підвищеній міцності його можна було відремонтувати», — каже Олександр Курбатов.

Він також додав: «Машини ламаються, зношуються. Місто також допомагає їх ремонтувати, надає колеса, акумулятори тощо. Словом, велику допомогу отримали й щодо обслуговування переданого транспорту. Це практична поміч, яка безпосередньо задіяна у виконанні військових завдань, а відтак — нищенні ворога».

«Від початку повномасштабної агресії рф місто системно допомагає захисникам. За цей час від громади Дніпра на фронт поїхало вже 982 транспортних засоби, зокрема й квадроцикли. Лише з початку цього року передали 250 одиниць. Також із 2022-го за сприянням міської ради відремонтовано 332 авто для потреб ЗСУ. Забезпечено перевезення матеріально-технічних засобів ЗСУ та ТрО загальною масою понад 140 тис. тонн на загальну відстань понад 2,4 млн км. Також у 2022-му надавалася допомога у вигляді пального – всього майже 250 тис. літрів. У постійній комунікації з військовими і готові надалі допомагати!» — зазначив заступник міського голови Дніпра, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Ігор Маковцев.

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