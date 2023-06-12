Від кохання до ненависті: на Дніпропетровщині жінка мало не вбила свого чоловіка

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Під час сварки 48-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка декілька разів. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
10 червня жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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