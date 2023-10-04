Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями

Попри те, що початок жовтня видався досить теплим, в середині місяця можуть вдарити перші морози.

Втім, ще два дні мешканці Дніпра зможуть насолодитися осіннім теплом, стверджують в Укргідрометцентрі. Такі прогнози частково підтверджують погодні сайти. У четвер та п’ятницю очікується до +18 градусів тепла.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на Дніпро суне антициклон Tora, який втримає суху погоду, але потроху почне збивати температуру повітря. Уночі холоднішатиме до 6-10 градусів тепла. Вдень зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Подих Арктики Україна та Дніпро відчуються ближче до третьої декади. Про це розповів синоптик Ігор Кільбальчич. Водночас жовтень буде аномально теплим та упродовж усього місяця триватиме бабине літо. Морози ударять ближче до листопада. Тоді варто чекати перші заморозки до -4 градусів.

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