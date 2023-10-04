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Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями

Сьогодні 21:59
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Попри те, що початок жовтня видався досить теплим, в середині місяця можуть вдарити перші морози.

Новости Днепра про Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями

Втім, ще два дні мешканці Дніпра зможуть насолодитися осіннім теплом, стверджують в Укргідрометцентрі. Такі прогнози частково підтверджують погодні сайти. У четвер та п’ятницю очікується до +18 градусів тепла. 

Новости Днепра про Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями

За словами синоптикині Наталки Діденко, на Дніпро суне антициклон Tora, який втримає суху погоду, але потроху почне збивати температуру повітря. Уночі холоднішатиме до 6-10 градусів тепла. Вдень зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. 

Подих Арктики Україна та Дніпро відчуються ближче до третьої декади. Про це розповів синоптик Ігор Кільбальчич. Водночас жовтень буде аномально теплим та упродовж усього місяця триватиме бабине літо. Морози ударять ближче до листопада. Тоді варто чекати перші заморозки до -4 градусів. 

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Новости Днепра про Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцямиУкраїнська Новости Днепра про Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцямиРусский

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