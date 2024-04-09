Від 17 тисяч: військовозобов’язаних хочуть штрафувати за неповідомлення про зміну адреси

Верховна Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності визначив суми штрафів при порушенні правил військового обліку та мобілізації. Зокрема, військовозобов’язаних можуть штрафувати за неповідомлення про зміну адреси.

Такий законопроєкт пропонують у ВР. Сума складатиме від 17 до 25 тис. грн. Не штрафуватимуть у випадку, якщо дані містяться у реєстрі військовозобов’язаних і Міноборони може їх отримати автоматично.

Крім цього, із закону прибрали норму про кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду.

Залишать лише зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуватимуться відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, повідомляє “Судово-юридична газета”.

Строк давності для відповідальності за порушення військового обліку – рік

У першій редакції пропонувалося встановити строк давності для притягнення за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в 3 роки.

Відповідальність за порушення правил військового обліку і закону про мобілізацію

Якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу в семиденний термін, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.

Проте, якщо дані містяться в Реєстрі військовозобов’язаних “Оберіг” і Міноборони може їх отримати автоматично, то штраф, наприклад, за те, що людина не оновила свої дані, які й так є в Реєстрі, накладатися не повинен.

Читайте також:

Українська

Автор: