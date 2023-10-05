Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з Дніпропетровщини

26 червня 2023 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області загинув Євгеній Іванович Смірнов. Він служив на посаді гранатометника. У листопаді Герою мало б виповнитися 32 роки.
Про це повідомляє Широківська селищна територіальна громада.
Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя! Хай світла пам’ять про Героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував, – йдеться у повідомленні.
Попрощаються з воїном 5 жовтня о 12:00 у Свято-Покровському Храмі в селищі міського типу Широке.
Вічна слава Герою!
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