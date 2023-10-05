Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з Дніпропетровщини

Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з Дніпропетровщини

Сьогодні 10:01
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з Дніпропетровщини

26 червня 2023 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області загинув Євгеній Іванович Смірнов. Він служив на посаді гранатометника. У листопаді Герою мало б виповнитися 32 роки.

Про це повідомляє Широківська селищна територіальна громада.

Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя! Хай світла пам’ять про Героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував, – йдеться у повідомленні.

Попрощаються з воїном 5 жовтня о 12:00 у Свято-Покровському Храмі в селищі міського типу Широке.

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з Дніпропетровщини

Читайте також:

Новости Днепра про Вічна слава: на Бахмутському напрямку загинув гранатометник з ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині пролунають три потужні вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині пролунають три потужні вибухи

Без паніки!

Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка

Придивіться уважно до фото!

У Дніпрі рецидивіст посеред вулиці вихопив у дівчини із рук айфон
Новини Дніпра
Вчора 21:27
У Дніпрі рецидивіст посеред вулиці вихопив у дівчини із рук айфон

На допомогу прийшов небайдужий перехожий.

До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили
Новини Дніпра
Вчора 20:48
До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили

На територію Дніпропетровської області з Данії заборонили ввозити усе, що…

Наверх