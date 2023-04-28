Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген Столяров

У Луганській області загинув військовий з Кривого Рогу Євген Столяров.

Про це повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг“.

На підприємстві Євген працював другим горновим доменної печі № 9.

Колеги згадують, що він був дуже відповідальною людиною, відкритою до нових знань.

На захист України справжній патріот став вже на третій день з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Загинув Євген Столяров на території Серебрянського лісництва Луганської області.

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