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Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген Столяров

Сьогодні 09:30
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У Луганській області загинув військовий з Кривого Рогу Євген Столяров.

Новости Днепра про Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген Столяров

Про це повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг“.

На підприємстві Євген працював другим горновим доменної печі № 9.

Колеги згадують, що він був дуже відповідальною людиною, відкритою до нових знань.

На захист України справжній патріот став вже на третій день з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Загинув Євген Столяров на території Серебрянського лісництва Луганської області.

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Новости Днепра про Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген СтоляровУкраїнська Новости Днепра про Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген СтоляровРусский

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