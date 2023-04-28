Вічна слава Герою: у Луганській області загинув криворожець Євген Столяров

Про це повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг“.
На підприємстві Євген працював другим горновим доменної печі № 9.
Колеги згадують, що він був дуже відповідальною людиною, відкритою до нових знань.
На захист України справжній патріот став вже на третій день з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Загинув Євген Столяров на території Серебрянського лісництва Луганської області.
Читайте також:
Автор:
У лікарні Дніпра врятували молодого хлопця, який втратив обидві ноги,…
На фронті загинув молодший сержант 17-ї окремої танкової Криворізької бригади…
6 квітня на Харківському напрямку загинув старший солдат із Кам’янського…
Про це повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг“. На підприємстві Євген працював…