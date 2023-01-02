Вічна пам’ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської області

27 грудня на Донбасі загинув боєць із Дніпропетровської області Антон Даниленко. Йому було 27 років.
Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Антон служив солдатом у 3-му механізованому відділенні 2-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти.
Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Героя! Світла пам’ять!
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