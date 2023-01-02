Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вічна пам’ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської області

Вічна пам’ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської області

Сьогодні 14:42
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про Вічна пам'ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської області

27 грудня на Донбасі загинув боєць із Дніпропетровської області Антон Даниленко. Йому було 27 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Антон служив солдатом у 3-му механізованому відділенні 2-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Героя! Світла пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про Вічна пам'ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської областіУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі у каналізаційному колодязі знайшли недоношену дитину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    У Кривому Розі у каналізаційному колодязі знайшли недоношену дитину

    Жах...

    Залишились дружина, син та мати: загинув 41-річний воїн з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Залишились дружина, син та мати: загинув 41-річний воїн з Дніпропетровщини

    26 грудня під час запеклих боїв із ворогом у Донецькій…

    Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та області
    Новини Дніпра
    Вчора 13:05
    Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та області

    У новому році вже народилося четверо дітей.

    На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати
    Новини Дніпра
    31.12.2022 20:03
    На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати

    Сьогодні, 31 грудня, на електронну адресу СБУ невідомі надіслали два…

    Наверх