Вічна пам’ять: на Донбасі загинув 27-річний солдат із Дніпропетровської області

Вічна слава!

27 грудня на Донбасі загинув боєць із Дніпропетровської області Антон Даниленко. Йому було 27 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Антон служив солдатом у 3-му механізованому відділенні 2-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Героя! Світла пам’ять!

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