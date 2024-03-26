Весняне прибирання: 1 400 двірників працюють у різних куточках Дніпра

Двірники Дніпра продовжують активно прибирати двори міста після зими.

Допомагає мешканцям підрізати троянди, а також вигрібає опале листя по вул. Робочій, 99 Людмила Василівна. Жінка працює двірником 15 років. До цього мала бізнес на «Озерці», але втратила його. Їй запропонували роботу на підприємстві, яке обслуговує Дніпро, і вона одразу погодилась.

«Якщо б я знала раніше, що це така гарна робота, то вже б давно пішла сюди працювати. І навіть би не йшла отримувати вищу освіту (жартує — ред.). Я обожнюю поратись у дворі. У мене приватний будинок, тож для мене ця робота — велике задоволення. Я прибираю дорогу, тротуар, вигрібаю із клумб листя. Інколи допомагаю мешканцям доглядати за квітами. Усе подобається, але взимку важкувато сніг прибирати, а так робота чудова. Тим паче наше підприємство закупило сучасне обладнання. Усе нове, зручне і дуже полегшує прибирання», — ділиться Людмила Тряско.

Про те, що їхній двір завжди чистий та охайний кажуть і мешканці.

«Виходиш зранку і бачиш — чисто. І так щодня. Дівчата молодці, сумлінно виконують свою роботу. Хотілося б, щоб люди це цінили і не смітили», — розповів мешканець 97-го будинку по вул. Робочій Григорій Крамар.

На сьогодні у Дніпрі працюють 1 400 двірників у різних куточках міста.

«Їхня робота міняється в залежності від сезону: восени та навесні вони прибирають опале листя та озеленюють кущі, взимку – прибирають сніг, а навесні приводять усе до ладу після зими. Для цієї роботи вони забезпечені всім необхідним інвентарем — новими мітлами, відрами, спеціальними тримерами-косарками, мають захисний одяг та інше. Також двірникам на допомогу виїжджає малогабаритна прибиральна техніка», — розповів представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгор Худяков.

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