Весь Дніпро зупиниться: 1 жовтня проведуть масштабну хвилину мовчання

Масштабну акцію зі вшанування пам’яті захисників та захисниць анонсував президент Володимир Зеленський.
Цієї неділі, 1 жовтня, ми вперше відзначимо у нову дату день своїх захисників і захисниць. Вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.
9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани, – написав Зеленський.
Тож знайдіть трохи часу цієї неділі, щоб символічно вшанувати полеглих захисників.
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