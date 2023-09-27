Весь Дніпро зупиниться: 1 жовтня проведуть масштабну хвилину мовчання

Масштабна хвилина мовчання по всій країні в пам'ять про всіх загиблих воїнів відбудеться 1 жовтня. Цієї неділі Україна вперше відзначатиме нову дату Дня захисників і захисниць.

Масштабну акцію зі вшанування пам’яті захисників та захисниць анонсував президент Володимир Зеленський.

Цієї неділі, 1 жовтня, ми вперше відзначимо у нову дату день своїх захисників і захисниць. Вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.

9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани, – написав Зеленський.

Тож знайдіть трохи часу цієї неділі, щоб символічно вшанувати полеглих захисників.

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