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Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантів

Сьогодні 09:00
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Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.

Новости Днепра про Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантів

Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків – 3182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6340 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2180 (+11) од,
  • РСЗВ – 452 (+0) од,
  • засобів ППО – 221 (+1) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
  • крилатих ракет – 796 (+47),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 199 (+4).

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Новости Днепра про Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантівУкраїнська Новости Днепра про Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантівРусский

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