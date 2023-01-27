Сайт Дніпра Новини Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантів Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб розповів про нові страти окупантів
Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.
Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали: особового складу – близько 124710 (+850) осіб ліквідовано, танків – 3182 (+7) од, бойових броньованих машин – 6340 (+6) од, артилерійських систем – 2180 (+11) од, РСЗВ – 452 (+0) од, засобів ППО – 221 (+1) од, літаків – 292 (+2) од, гелікоптерів – 283 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33), крилатих ракет – 796 (+47), кораблів /катерів – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од, спеціальної техніки – 199 (+4). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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