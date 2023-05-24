Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 21 артилерійську систему.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3792 (+3) од,

бойових броньованих машин – 7424 (+5) од,

артилерійських систем – 3339 (+21) од,

РСЗВ – 570 (+5) од,

засоби ППО – 327 од,

літаків – 309 од,

гелікоптерів – 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),

крилаті ракети – 1015 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,

спеціальна техніка – 440 (+7)

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