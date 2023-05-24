Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу
Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу
Сьогодні 09:30
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Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 21 артилерійську систему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3792 (+3) од,
бойових броньованих машин – 7424 (+5) од,
артилерійських систем – 3339 (+21) од,
РСЗВ – 570 (+5) од,
засоби ППО – 327 од,
літаків – 309 од,
гелікоптерів – 296 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
крилаті ракети – 1015 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
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