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Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу

Сьогодні 09:30
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Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 21 артилерійську систему.

Новости Днепра про Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 7424 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3339 (+21) од,
  • РСЗВ – 570 (+5) од,
  • засоби ППО – 327 од,
  • літаків – 309 од,
  • гелікоптерів – 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
  • крилаті ракети – 1015 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 440 (+7)

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Новости Днепра про Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добуУкраїнська Новости Днепра про Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добуРусский

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