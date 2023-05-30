Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Верховна Рада зменшила граничний вік призовників в Україні

Сьогодні 14:56
просмотров

Граничний вік зменшили на два роки.

Новости Днепра про Верховна Рада зменшила граничний вік призовників в Україні

У Парламенті підтримали законопроєкт, згідно до якого в Україні зменшать граничний вік призовників. 

30 травня, під час засіданням Верховної Ради, нардепи проголосували за зменшення граничного призовного віку до 25 років. Про це повідомив Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі. 

Відтепер граничний вік перебування українців на військовому обліку призовників – 25 років, а не 27 як раніше.

У Міноборони такі зміни пояснюють тим, що під час воєнного часу не має потреби у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років, адже під час війни строкової служби немає. Крім цього, щорічні проходження медичних оглядів для в ТЦК та СК забирають фінансові та людські ресурси. До прикладу, збільшується навантаження в медзакладах, які і так наразі заповнені військовослужбовцями, які прохолодять ВКЛ. 

Читайте також:

Новости Днепра про Верховна Рада зменшила граничний вік призовників в УкраїніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов’язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов
    Новини Дніпра
    25.04.2023 17:26
    Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов’язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов

    В Україні продовжується загальна мобілізація. Поки що вона триває до…

    “Дошка ганьби”: в Україні хочуть створити публічний реєстр “ухилянтів”
    новини України
    30.03.2023 16:40
    “Дошка ганьби”: в Україні хочуть створити публічний реєстр “ухилянтів”

    В Україні можуть створили реєстр "ухилянтів"

    Знижено вік постановки на військовий облік в Україні: з’явилося роз’яснення
    новини України
    29.01.2023 11:49
    Знижено вік постановки на військовий облік в Україні: з’явилося роз’яснення

    В Україні відбулися зміни в законодавстві про військовий облік.

    Осіннього призову в армію не буде: подробиці
    новини України
    01.10.2022 11:39
    Осіннього призову в армію не буде: подробиці

    Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову…

    Наверх