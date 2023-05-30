Верховна Рада зменшила граничний вік призовників в Україні

У Парламенті підтримали законопроєкт, згідно до якого в Україні зменшать граничний вік призовників.
30 травня, під час засіданням Верховної Ради, нардепи проголосували за зменшення граничного призовного віку до 25 років. Про це повідомив Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі.
Відтепер граничний вік перебування українців на військовому обліку призовників – 25 років, а не 27 як раніше.
У Міноборони такі зміни пояснюють тим, що під час воєнного часу не має потреби у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років, адже під час війни строкової служби немає. Крім цього, щорічні проходження медичних оглядів для в ТЦК та СК забирають фінансові та людські ресурси. До прикладу, збільшується навантаження в медзакладах, які і так наразі заповнені військовослужбовцями, які прохолодять ВКЛ.
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