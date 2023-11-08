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Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — Філатов

Сьогодні 14:45
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Дніпро, що є лідером у допомозі Силам оборони, втратив майже 4 млрд грн через ухвалений ВР законопроєкт про вилучення у міст військового ПДФО

Новости Днепра про Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — Філатов

8 листопада Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10037, що переспрямовує військовий ПДФО з місцевих бюджетів до державного. При цьому це відбувається заднім числом — 1-го жовтня.

Коментуючи результати голосування, мер Борис Філатов зазначив, що для Дніпра це означає втрату близько 4 млрд грн. Водночас він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Дніпро залишається лідером у допомозі Силам оборони. Місто надало військовим 80 карет швидкої допомоги, понад 700 вантажівок і пікапів, майже 1,7 тис. дронів різного типу, а також партії іншого устаткування, що замовляли армійці. Філатов додав, що навіть попри вилучення у Дніпра чималих коштів, місто і далі купуватиме необхідне для ЗСУ.

Новости Днепра про Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — Філатов

«Знімаю шапку перед нашими парламентарями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Тож, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюся, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби Сил оборони. А й прозвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат. Що ж стосується Дніпра, то ми попри все це і далі допомагатимемо ЗСУ. Стежте за новинами», — зазначив мер Дніпра.

Новости Днепра про Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — Філатов

Новости Днепра про Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — ФілатовУкраїнська

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