Верховна Рада прийняла законопроєкт про медичний канабіс: що це означає

Закон буде введено в дію через півроку після його опублікування, тобто приблизно у другому півріччі 2024 року.

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт №7457 про медичний канабіс у другому читанні.

“ЗА” проголосували 248 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Цей законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати канабіс зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом.

Зазначимо, ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу, зокрема у державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.

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