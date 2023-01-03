Великий уламок застряг в сонній артерії: у Дніпрі рятують 20-річного військового

У Дніпрі рятують молодого військового.

Як розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко, у Дніпрі протягом усіх новорічних свят лікарі рятують військового який отримав надважкі поранення.

Олександру щойно виповнилося 20 років. Сам із Харкова. Саме там зараз проживає його велика родина, яка була дуже щасливою до повномасштабної війни. Мама і сестра хлопця працюють у харківській лікарні. Вони допомагають таким, як Олександр, пораненим військовим та цивільним. Зараз мама розривається між роботою і сином, між Дніпром і Харковом.

Олександр захищав Україну на Донбасі, де і був поранений. За словами медиків, у хлопця гематома м’яких тканин шиї, стороннє тіло по передній поверхні, правобічний пневмоторакс. Критична втрата крові. Величезна гематома шиї, зміщення трахеї. Шия за рахунок наповнення крові збільшилася вдвічі. Великий уламок у сонній артерії.

Без обстеження та операції на ангіографі шансів у пораненого не лишалося. На щастя, дніпровські лікарі змогли провести надскладну процедуру і наразі хлопець живий.

Хлопець поки що не може відповідати медсестрі, яка постійно чергує біля нього, тому що трубки в горлі не дають йому говорити. Проте є шанс, що Олександр видужає та повернеться до нормального життя.

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