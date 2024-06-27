«Великий ліс» та будинки козаків: історія масиву Краснопілля у Дніпрі

В одній із балок Дніпра розташувалося селище Краснопілля. Люди на його території жили ще до заснування Катеринослава. Саме селище було поряд з містом. Спочатку жили тут кілька козаків із сім'ями.

Журналісти dnepr.info дізналися історію Краснопілля у Дніпрі.

Село Краснопілля територіально знаходиться у Чечелівському районі Дніпра. Він розташований на схилі Войцехової балки. Це одне із найстаріших селищ у Дніпрі, люди жили тут ще до заснування Катеринослава.

Село Краснопілля було відоме з кінця VIII століття. Щоправда, тоді воно називалося «Великий ліс». В офіційних документах про заснування міста йдеться, що село «перебуває в колі Катеринослава». Пізніше, в XIX столітті селище стало називатися Краснопіль. Згідно з істориками, перші будинки селища будувалися саме біля озера – сюди до «зимівника» йшли козаки. Зимівник – це поселення, де козаки перебували взимку та жили, коли не було бойових дій. На території зимівника жителі тримали худобу, ловили рибу, вирощували овочі та фрукти.

Спочатку на території Великого лісу було до 5 будинків, але згодом їх ставало більше. Пізніше до козаків переселилися кількадесят мешканців Половиці.

До 1886 тут було 338 дворів, де проживало трохи більше 2 – тисяч чоловік. Також у селищі була церква. Краснопіль швидко розростався. Вже до 1897 року кількість мешканців зросла до 3,5 тис. осіб. Через особливості балки Краснопілля начебто поділено на 3 частини її «рукави»: західну, центральну та східну. У першій частині при цьому є невелике озеро. Згодом його назва трансформувалася на назву «Краснопілля».

Після Другої світової війни селище Краснопілля увійшло до складу Дніпра.

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