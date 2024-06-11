Великий ГЗК на Дніпропетровщині може припинити роботу через дорогий імпорт електрики

Один із найбільших ГЗК на Дніпропетровщині може припинити роботу через дорогу електрику.

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, який входить до Групи Метінвест може повністю припинити роботу через дорогу електрику, яку підприємство має закуповувати за кордоном.

Як пояснюють представники ГЗК, нещодавно Кабмін ухвалив постанову, яка зобов’язує промисловість 80% електрики для своїх потреб купувати та імпортувати з-за кордону. Однак через це велике промислове підприємство може піти на простій, повідомило видання GMK center.

Підвищення норми купівлі імпортної електричної енергії до 80% від загальної потреби підприємства змушує промисловість відповідно збільшувати обсяги імпорту електричної енергії, що стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів та призводить до спекулятивного зростання цін на імпортну електричну енергію. Враховуючи те, що вартість електричної енергії до прийняття зазначеної постанови в пікові години вже становила від 160 до 200 євро/МВт-год, подальше підвищення цін становить серйозну загрозу для промислових підприємств, – йдеться в листі директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра та низки голів парламентських комітетів.

Нині понад половина витрат, які закладаються у собівартість руди, стосуються електроенергії. Якщо підприємство буде дотримуватися вимог Кабміну, то ця цифра зросте в рази. Це може призвести або до здорощання залізної руди, або до закриття ГЗК.

Придбання імпортної електричної енергії у розмірі 80 % від власного споживання стає недосяжним для ПРАТ “ІнГЗК” через зависоку ціну, що може призвести до повної зупинки комбінату. Лише внаслідок зупинки одного ПРАТ “ІнГЗК” виробництво залізорудної продукції в Україні скоротиться на 2,7 млн тонн, що приведе до падіння ВВП на 4 млрд грн, втрати 0,7 млрд грн податкових надходжень та близько $150 млн валютної виручки, – сказано в листі.

Сповільнення роботи гірничо-металургійної галузі спричинить ланцюгову реакцію та негативно вплине на експорт металопродукції та економіку в цілому.

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