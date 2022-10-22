Велике місто на Дніпропетровщині повністю залишилося без води

По всьому Новомосковську відсутня вода.

Про це повідомив мер Новомосковська Сергій Резнік.

У зв’язку з аварійною ситуацією на мережах електропостачання на насосній станції третього підйому відбулася зупинка насосних агрегатів, тимчасово відсутня подача води в місті, – повідомив міський голова.

Зазначається, що аварійною бригадою ДТЕК проводяться роботи з ліквідації аварії. Після відновлення електропостачання буде відновлено водопостачання. Але коли це станеться – поки не відомо.

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