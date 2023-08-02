У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар

У Дніпрі пропонують перейменувати Катеринославський бульвар.

Наприкінці липня остаточно набув чинності закон про деколонізацію топонімії, тож відтепер усі назви, які пов’язані з російським колоніальним минулим повинні прибрати.

Нещодавно у Дніпрі ініціювали перейменування вулиці Короленка та Андрія Фабра. На черзі Катеринославський бульвар. Про це повідомив очільник “Січеславської Просвіти” Сергій Тютюнник.

Ми вже направили до міськаради листи з обгрунтуванням та пропозиціями перейменування вулиці Короленка на честь Січеславської Просвіти, вулиці Андрія Фабра на честь Павла Скоропадського, – зазначив Сергій Тютюнник.

Щодо Катеринославського бульвару поки що офіційних пропозицій не надходило, проте містяни вже підбирають ймовірні назви для вулиці, яка знаходиться в туристичному центрі Дніпра.

Дніпряни пропонують такі варіанти: бульвар Павла Загребельного, Івана Сулими або Княжий.

Павло Загребельний – український письменник, який починав свій творчий шлях, пишучи твори в Дніпрі. Іван Сулима – зруйнував польську фортецю Кодак, тож гетьман має зв’язок з поселеннями, що були розташовані на місці сучасного Дніпра.

Також бульвар пропонують назвати Княжим.

Я пропонував назвати Княжим головний проспект міста. Назва Княжий прив’язувала б місто до нашої давньої історії. Може бути і бульвар Княжий, якщо він десь у центрі, – зазначає дніпрянин Ярослав Трінчук. Зауважимо, що поки що це тільки пропозиції. Останнє слово за місцевою владою, тож поки що жодну вулицю не будуть перейменовувати.

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