Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар

У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар

Сьогодні 20:37
просмотров

У Дніпрі пропонують перейменувати Катеринославський бульвар.

Новости Днепра про У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар

Наприкінці липня остаточно набув чинності закон про деколонізацію топонімії, тож відтепер усі назви, які пов’язані з російським колоніальним минулим повинні прибрати.

Нещодавно у Дніпрі ініціювали перейменування вулиці Короленка та Андрія Фабра. На черзі Катеринославський бульвар. Про це повідомив очільник “Січеславської Просвіти” Сергій Тютюнник. 

Ми вже направили до міськаради листи з обгрунтуванням та пропозиціями перейменування вулиці Короленка на честь Січеславської Просвіти, вулиці Андрія Фабра на честь Павла Скоропадського, – зазначив Сергій Тютюнник. 

Щодо Катеринославського бульвару поки що офіційних пропозицій не надходило, проте містяни вже підбирають ймовірні назви для вулиці, яка знаходиться в туристичному центрі Дніпра. 

Дніпряни пропонують такі варіанти: бульвар Павла Загребельного, Івана Сулими або Княжий. 

Павло Загребельний – український письменник, який починав свій творчий шлях, пишучи твори в Дніпрі. Іван Сулима – зруйнував польську фортецю Кодак, тож гетьман має зв’язок з поселеннями, що були розташовані на місці сучасного Дніпра. 

Також бульвар пропонують назвати Княжим.

Я пропонував назвати Княжим головний проспект міста. Назва Княжий прив’язувала б місто до нашої давньої історії. Може бути і бульвар Княжий, якщо він десь у центрі, – зазначає дніпрянин Ярослав Трінчук.
 
Зауважимо, що поки що це тільки пропозиції. Останнє слово за місцевою владою, тож поки що жодну вулицю не будуть перейменовувати.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульварУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До 100 вогняних куль на годину: коли мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити зорепад
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
До 100 вогняних куль на годину: коли мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити зорепад

Зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити серпневий поток…

В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

«Захист України» в школах викладатимуть по-новому.

У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:10
У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок за 22,4 млн.…

Айтівець із Дніпра хотів знищити українську ППО на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 16:57
Айтівець із Дніпра хотів знищити українську ППО на Дніпропетровщині

У Дніпрі судили айтішника, який співпрацював з російськими спецслужбами та…

Наверх