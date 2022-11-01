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  • Величезні штрафи або в’язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листя

Величезні штрафи або в’язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листя

Сьогодні 22:00
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Мешканців області застерігають від спалювання опалого листя. Такі багаття забруднюють повітря та шкодять здоров’ю людей. Порушникам загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність.

Новости Днепра про Величезні штрафи або в'язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листя

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Їдкий дим, насичений важкими металами, канцерогенами, чадним газом. Випалений ґрунт.  Це лише частина згубних наслідків від спалювання опалого листя. Вкотре нагадуємо – розводити вогнища заборонено. Побачили паліїв – дзвоніть до поліції та розповідайте про порушників», – зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Ірина Понікарова.

Вона додала, що дим від спалювання листя найперше шкодить людям. Він токсичний, може викликати алергію, знижує імунітет, загострює хронічні хвороби. А ще може викликати онкологію.

Вогонь випалює родючу землю, знищує екосистему. Крім цього, може перекинутися на житлові будинки і спричинити пожежу.

За спалення сухостою та опалого листя передбачено штраф від 3 060 до 21 420 грн. Якщо підпал навмисний та призвів до тяжких наслідків порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років.

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Новости Днепра про Величезні штрафи або в'язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листяУкраїнська Новости Днепра про Величезні штрафи або в'язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листяРусский

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