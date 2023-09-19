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  • Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)

Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)

Сьогодні 12:19
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Проходячи Театральним бульваром у Дніпрі скоріш за все кожен мешканець міста замислювався що ж за конструкція з металу начебто прикріплена до стіни однієї з будівель біля книжкового ринку. 

Новости Днепра про Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, що це таке.

За словами місцевого екскурсовода Інни Спіридоненкової це люстра. З’явилася вона на бульварі ще наприкінці 1970-х років та призначалася для освітлення території біля театру та на самому бульварі. Якщо придивитися уважніше, то в самій конструкції можна побачити кілька підвісних ламп, прикритих скляними абажурами-колбами. Їх там як мінімум понад десяток. Як зазначає екскурсовод на своїй сторінці в соціальній мережі, після того, як люстра була встановлена, вона кілька років використовувалася за своїм прямим призначенням і освітлювала бульвар. Світла вистачало не тільки щоб частину книжкового ринку було видно як удень, але люстра ще й підсвічувала дорогу водіям, що проїзджали повз.

Новости Днепра про Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)

Сам Театральний бульвар також з’явився у Дніпрі наприкінці 1970-х років. На місці, де сьогодні знаходяться лавочки, раніше стояв житловий будинок. Будівлю знесли після потопу 1977 року, оскільки вона виявилася аварійною, у підвалі будинку кілька днів стояла вода і надалі він просто міг впасти, тож було прийнято рішення його взагалі прибрати.

Новости Днепра про Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)

Після того, як його було знесено, стіну сусіднього будинку вирішили прикрасити за допомогою такого незвичайного арт-об’єкта. З 1990-х люстра не працює.

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Новости Днепра про Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)Українська Новости Днепра про Величезна чорна конструкція на Театральному бульварі у Дніпрі: звідки взялася і для чого призначалася (ФОТО)Русский

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