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Вдерлися до будинку та погрожували дітям: на Дніпропетровщині довічне отримали троє убивць фермера

Сьогодні 11:55
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На Дніпропетровщині засудили вбивць фермера.
Новости Днепра про Вдерлися до будинку та погрожували дітям: на Дніпропетровщині довічне отримали троє убивць фермера

фото умовне

Про це розповіли в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури. 

За даними слідства, злочин стався ще в грудні 2018 року, але вирок вбивці отримали тільки зараз. Правоохоронці з’ясували, що троє чоловіків, серед яких був працівник виправної колонії, вдерлися до будинку фермера в Криничанському районі. 

У будинку на той час, крім хазяїна, перебували шість членів сім’ї, включаючи двох малолітніх дітей. Погрожуючи побити рідних фермера, зловмисники зв’язали присутніх та почали вимагати грошові кошти і коштовності. Дізнавшись місцезнаходження сейфу, зловмисники прострелили ногу та руку господарю.

Після того, як злочинці отримали коштовності, прикраси та 580 тисяч гривень, вони не залишили господаря в спокої та нанесли йому численні удари по тілу, а ножове поранення в грудну клітину стало смертельним для постраждалого. 

Вбивці намагалися покинути місце скоєння злочину на автомобілі фермера, проте під час руху кермо заблокувалося і заволодіти транспортним засобом чоловікам не вдалося.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури визнано винними трьох учасників групи в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України). 

Усі троє отримали довічне ув’язнення. 

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Новости Днепра про Вдерлися до будинку та погрожували дітям: на Дніпропетровщині довічне отримали троє убивць фермераУкраїнська

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