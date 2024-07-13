Вдарив знайомого у груди ножем: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Злочин стався вчора, 12 липня, у селі Новомиколаївка Дніпровського району.
Між односельцями сталася сварка, в ході конфлікту нападник ножем вдарив свого 58-річного товариша у груди.
Працівники поліції затримали 55-річного нападника по “гарячих слідах” на місці злочину.
Правоохоронці вилучили на експертизу знаряддя вбивства — кухонний ніж.
Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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