Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомого

У Дніпрі чоловік вдарив знайомого викруткою.

Ввечері 6 серпня правоохоронці отримали виклик від перехожих, які повідомили, що на автовокзалі невідомий напав з викруткою на чоловіка.

Зʼясувалося, що на одній із платформ автовокзалу між двома знайомими чоловіками виник конфлікт. Під час бійки підозрюваний схопив викрутку та вдарив декілька разів опонента у груди. Після нападу зловмисник втік з місця злочину на своєму автомобілі. Тим часом постраждалого забрали до лікарні.

Нападник намагався сховатися від поліції у покинутій будівлі, але за дві години його розшукали та затримали.

Також правоохоронці вилучили знаряддя злочину – викрутку.

Слідчі затримали 39-річного містянина в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в замаху на вбивство.

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