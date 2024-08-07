Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомого

Ввечері 6 серпня правоохоронці отримали виклик від перехожих, які повідомили, що на автовокзалі невідомий напав з викруткою на чоловіка.
Зʼясувалося, що на одній із платформ автовокзалу між двома знайомими чоловіками виник конфлікт. Під час бійки підозрюваний схопив викрутку та вдарив декілька разів опонента у груди. Після нападу зловмисник втік з місця злочину на своєму автомобілі. Тим часом постраждалого забрали до лікарні.
Нападник намагався сховатися від поліції у покинутій будівлі, але за дві години його розшукали та затримали.
Також правоохоронці вилучили знаряддя злочину – викрутку.
Слідчі затримали 39-річного містянина в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в замаху на вбивство.
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