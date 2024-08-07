Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомого

Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомого

Сьогодні 17:53
просмотров

У Дніпрі чоловік вдарив знайомого викруткою.

Новости Днепра про Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомого

Ввечері 6 серпня правоохоронці отримали виклик від перехожих, які повідомили, що на автовокзалі невідомий напав з викруткою на чоловіка.

Зʼясувалося, що на одній із платформ автовокзалу між двома знайомими чоловіками виник конфлікт. Під час бійки підозрюваний схопив викрутку та вдарив декілька разів опонента у груди. Після нападу зловмисник втік з місця злочину на своєму автомобілі. Тим часом постраждалого забрали до лікарні. 

Нападник намагався сховатися від поліції у покинутій будівлі, але за дві години його розшукали та затримали. 

Також правоохоронці вилучили знаряддя злочину – викрутку.

Слідчі затримали 39-річного містянина в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в замаху на вбивство. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вдарив викруткою в груди: у Дніпрі чоловік під час сварки поранив знайомогоУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікна

    Сьогодні на вулицях Дніпра їздять трамваї, випущені із заводу близько…

    У Дніпрі до кінця серпня змінить маршрут транспорт, який їде через проспект Лесі Українки: схема об’їзду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:13
    У Дніпрі до кінця серпня змінить маршрут транспорт, який їде через проспект Лесі Українки: схема об’їзду

    У Дніпрі стартує другий етап ремонту трамвайних колій на проспекті…

    У Дніпрі п’яним за кермом піймали водія, у якого раніше на 7 років забрали права
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:26
    У Дніпрі п’яним за кермом піймали водія, у якого раніше на 7 років забрали права

    У Дніпрі водій, в якого забрали права, знову попався п'яним…

    Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:01
    Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дня

    У школах Дніпра не буде груп подовженого дня.

    Наверх