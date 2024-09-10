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Вдарив сокирою по голові та підпалив: у Кривому Розі підозрюють хлопця у вбивстві власної бабусі

Сьогодні 17:11
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У Кривому Розі підозрюють 16-річного хлопця у вбивстві власної бабусі.

Новости Днепра про Вдарив сокирою по голові та підпалив: у Кривому Розі підозрюють хлопця у вбивстві власної бабусі

У Кривому Розі затримали підозрюваного у вбивстві, повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області. 

9 вересня у Покровському районі міста в одній із квартир виникла пожежа. В палаючій оселі рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

За даними поліції, було встановлено, що між онуком та його бабусею виник конфлікт. У ході суперечки 16-річний хлопець вдарив жінку сокирою по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Аби приховати сліди злочину неповнолітній підпалив квартиру і втік. 

Хлопця затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопоршуення передбаченого частиною 1 статті 115. Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному. 

Нагадаємо, вчор у Дніпрі виправдали жінку, яка вбила співмешканця-тирана.

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Новости Днепра про Вдарив сокирою по голові та підпалив: у Кривому Розі підозрюють хлопця у вбивстві власної бабусіУкраїнська Новости Днепра про Вдарив сокирою по голові та підпалив: у Кривому Розі підозрюють хлопця у вбивстві власної бабусіРусский

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