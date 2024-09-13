Вдарив по голові та вкрав телефон: у Дніпрі чоловік зайшов “у гості” до сусіда

У Дніпрі правоохоронці затримали крадія.

На вулиці Кишінівській у Дніпрі 12 вересня місцевий житель зайшов у помешкання сусіда, вдарив його по голові вазою, вкрав мобільний телефон та втік.

Повідомлення про злочин надійшло у поліцію близько 12:50 того ж дня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Завдяки оперативній роботі правоохоронців 39-річного зловмисника затримали менш ніж за годину. Мобільний телефон вилучили та повернули власнику.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж) Кримінального Кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло.

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