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Вдарив по голові та вкрав телефон: у Дніпрі чоловік зайшов “у гості” до сусіда

Сьогодні 17:15
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У Дніпрі правоохоронці затримали крадія.

Новости Днепра про Вдарив по голові та вкрав телефон: у Дніпрі чоловік зайшов

На вулиці Кишінівській у Дніпрі 12 вересня місцевий житель зайшов у помешкання сусіда, вдарив його по голові вазою, вкрав мобільний телефон та втік. 

Повідомлення про злочин надійшло у поліцію близько 12:50 того ж дня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Завдяки оперативній роботі правоохоронців 39-річного зловмисника затримали менш ніж за годину. Мобільний телефон вилучили та повернули власнику. 

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж) Кримінального Кодексу України. Слідство триває. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло.

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#кримінал #
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