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Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

Сьогодні 12:24
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На Дніпропетровщині чоловік замахнувся на життя власної дружини.

Новости Днепра про Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

Про інцидент розповіли у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області із посиланням на матеріали Кам’янського РУП. 

За попередньою інформацією, подія сталася 6 липня у П’ятихатках. За місцем мешкання між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік схопив зі стола кухонний ніж та вдарив ним власну дружину у живіт. 

50-річну жінку з тяжким тілесним ушкодженням госпіталізували до лікарні.

Знаряддя злочину вилучили.

Новости Днепра про Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Наразі фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Триває досудове розслідування. Про стан жінки не повідомляється. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем.

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Новости Днепра про Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружинуУкраїнська Новости Днепра про Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружинуРусский

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