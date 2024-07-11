Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

На Дніпропетровщині чоловік замахнувся на життя власної дружини.

Про інцидент розповіли у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області із посиланням на матеріали Кам’янського РУП.

За попередньою інформацією, подія сталася 6 липня у П’ятихатках. За місцем мешкання між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік схопив зі стола кухонний ніж та вдарив ним власну дружину у живіт.

50-річну жінку з тяжким тілесним ушкодженням госпіталізували до лікарні.

Знаряддя злочину вилучили.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Наразі фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Про стан жінки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем.

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