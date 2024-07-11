Вдарив ножем у живіт: на Дніпропетровщині чоловік мало не вбив дружину

Про інцидент розповіли у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області із посиланням на матеріали Кам’янського РУП.
За попередньою інформацією, подія сталася 6 липня у П’ятихатках. За місцем мешкання між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік схопив зі стола кухонний ніж та вдарив ним власну дружину у живіт.
50-річну жінку з тяжким тілесним ушкодженням госпіталізували до лікарні.
Знаряддя злочину вилучили.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.
Наразі фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування. Про стан жінки не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем.
Читайте також:
Автор:
На одному з пляжів Дніпра відпочинок друзів міг закінчитися трагедією.
"Людину-вентилятор" помітили в Дніпрі біля Мост-Сіті.
11 липня ворог знову поцілив по Нікопольському району.
Держенергонагляд анонсував поглиблену перевірку застосування графіків відключень.