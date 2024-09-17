Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловіка

Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловіка

Сьогодні 17:38
просмотров

Криворізькі працівники поліції затримали місцевого жителя за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Новости Днепра про Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Під час конфлікту 38-річний нападник ножем у груди вдарив знайомого, після чого пішов відпочивати додому. Злочин стався 14 вересня біля одного з будинків у Центрально-Міському районі міста. Як з’ясували поліцейські слідчо-оперативної групи Криворізького районного управління поліції, між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний завдав ножового поранення знайомому. 25-річного потерпілого госпіталізували до міської лікарні, – йдеться у дописі. 

Правоохоронці вилучили з місця події знаряддя злочину — ніж.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

На цей час вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Читайте також:

Новости Днепра про Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловікаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    До Дніпра з-під обстрілів евакуювали низку стародавніх експонатів (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    До Дніпра з-під обстрілів евакуювали низку стародавніх експонатів (ФОТО)

    На зберігання до Дніпра з Донеччини привезли цінні артефакти та…

    Тут були кам’яні лавки та комуналки: як раніше виглядали будівлі на місці величезного бізнес-центру у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Тут були кам’яні лавки та комуналки: як раніше виглядали будівлі на місці величезного бізнес-центру у Дніпрі

    Вулиці Дніпра особливо швидко стали оновлюватися на початку 2000-х років.…

    У Дніпрі біля АТБ на проспекті Науки помітили екзотичного птаха (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    У Дніпрі біля АТБ на проспекті Науки помітили екзотичного птаха (ФОТО)

    У Дніпрі на вулиці помітили загубленого екзотичного птаха.

    Понад 60 “закладок” знайшли при обшуку: у Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    Понад 60 “закладок” знайшли при обшуку: у Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків

    Правоохоронці вилучили у затриманого в Дніпрі понад 60 "закладок".

    Наверх