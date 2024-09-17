Вдарив ножем у груди знайомого: на Дніпропетровщині затримали 38-річного чоловіка

Криворізькі працівники поліції затримали місцевого жителя за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Під час конфлікту 38-річний нападник ножем у груди вдарив знайомого, після чого пішов відпочивати додому. Злочин стався 14 вересня біля одного з будинків у Центрально-Міському районі міста. Як з’ясували поліцейські слідчо-оперативної групи Криворізького районного управління поліції, між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний завдав ножового поранення знайомому. 25-річного потерпілого госпіталізували до міської лікарні, – йдеться у дописі.

Правоохоронці вилучили з місця події знаряддя злочину — ніж.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

На цей час вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

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