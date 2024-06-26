Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в Instagram

Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в Instagram

Сьогодні 16:31
просмотров

Вчителя фізкультури з Кам'янського, який користувався підробним водійським посвідченням, судили.

Новости Днепра про Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в Instagram

Про це йдеться в вироці Заводського районного суду міста Кам’янське. 

Чоловік, який працює вчителем в одній із шкіл Кам’янського, був зупинений за порушення ПДР та надав поліцейським підроблене посвідчення водія, яке раніше придбав у незнайомця в соцмережі “Instagram”. За це його оштрафували на 17 000 гривень.

Відомо, що чоловік вирішив отримати посвідчення водія без проходження офіційної процедури складання теоретичних та практичних іспитів в територіальних сервісних центрах МВС України. В “Instagram” обвинувачений знайшов ділка, який пообіцяв видати посвідчення водія категорії “В”. 

Отримавши підроблене посвідчення, чоловік їздив на своєму автомобілі Audi А6, але у травні 2024 порушив ПДР та був зупинений працівниками поліції, яким надав для перевірки підроблене посвідчення водія

У суді порушнику, який використовував підробку, призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) на користь держави.

Також суд постановив стягнути з засудженого на користь держави процесуальні витрати з проведення судово-технічної експертизи в сумі 2 271, 84 гривень.

Читайте також:

Новости Днепра про Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в InstagramУкраїнська Новости Днепра про Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в InstagramРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

    У Кам'янському районі є дача-фортеця.

    У Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги під землею знайшли залізничні рейки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:59
    У Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги під землею знайшли залізничні рейки

    У Дніпрі під час ремонту колектору на Набережній Перемоги натрапили…

    Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:11
    Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

    Помер археолог, працівник Дніпровського історичного музею імені Яворницького та військовий…

    У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ

    У Дніпрі група дітей шкрябає чужі автівки.

    Наверх