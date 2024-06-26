Вчитель з Кам’янського керував автівкою, придбавши водійське посвідчення в Instagram

Вчителя фізкультури з Кам'янського, який користувався підробним водійським посвідченням, судили.

Про це йдеться в вироці Заводського районного суду міста Кам’янське.

Чоловік, який працює вчителем в одній із шкіл Кам’янського, був зупинений за порушення ПДР та надав поліцейським підроблене посвідчення водія, яке раніше придбав у незнайомця в соцмережі “Instagram”. За це його оштрафували на 17 000 гривень.

Відомо, що чоловік вирішив отримати посвідчення водія без проходження офіційної процедури складання теоретичних та практичних іспитів в територіальних сервісних центрах МВС України. В “Instagram” обвинувачений знайшов ділка, який пообіцяв видати посвідчення водія категорії “В”.

Отримавши підроблене посвідчення, чоловік їздив на своєму автомобілі Audi А6, але у травні 2024 порушив ПДР та був зупинений працівниками поліції, яким надав для перевірки підроблене посвідчення водія

У суді порушнику, який використовував підробку, призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) на користь держави.