Вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікопольщину, – Лисак

Окупанти продовжують терор громад Дніпропетровської області.

Вчора ввечері російські війська обстріляли Марганецьку громаду.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ворог гатив по громаді з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Ворог намагається чим дужче скривдити мирних українців. Тож реагуйте на сигнали про небезпеку. Це рятує життя, – заявив голова ОВА

Ніч в інших районах області була спокійною, зараз на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу.

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