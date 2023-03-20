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  • Вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все було

Вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все було

Сьогодні 16:58
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У неділю, 19 березня, у нічному клубі Новомосковська сталося вбивство.

Новости Днепра про Вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все було

Там 29-річний чоловік дістав пістолет та вистрелив у 21-річного Ростислава Плямка. Від отриманих травм потерпілий помер.

Пізніше друг загиблого Валентин Чернушенко розповів, як все було. 

За його словами, сталося це в нічному клубі “Пентагон”. Вони вийшли своєю компанією на балкон покурити. До них підійшов п’яний чоловік та попросив закурити. Зловмисник вдарив одного із товаришів, дістав ніж та почав погрожувати. Після прохання прибрати ніж, він дістав пістолет і вистрелив в притул у груди Ростислава.

Після першого пострілу власник закладу вивів звинуваченого через запасний вихід.

Вийшовши з клубу, вбивця підійшов до поліції й попросив відвести його додому, наче нічого не трапилось. Ми з друзями це помітили і одразу вказали на вбивцю. Після того, як поліція забрала вбивцю, власник “Пентагону” підійшов до нас і почав вмовляти зам’яти цю справу, — написав Валентин.

Новости Днепра про Вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все було

Також цю подію прокоментував мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

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Новости Днепра про Вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все булоУкраїнська

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