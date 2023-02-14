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Важливо: чи будуть у Дніпрі 15 лютого вимикати світло

Сьогодні 21:18
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Але не забувайте економити електроенергію!

Новости Днепра про Важливо: чи будуть у Дніпрі 15 лютого вимикати світло

У середу, 15 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Зазначається, що на завтра ліміти для нашої області відсутні. Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Не забувайте економити електроенергію, адже енергосистема досі оговтується від масованих ракетних ударів! 

Вистоїмо та переможемо! 

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Новости Днепра про Важливо: чи будуть у Дніпрі 15 лютого вимикати світлоУкраїнська

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