Важливо: чи будуть у Дніпрі 15 лютого вимикати світло

У середу, 15 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Зазначається, що на завтра ліміти для нашої області відсутні. Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.
Не забувайте економити електроенергію, адже енергосистема досі оговтується від масованих ракетних ударів!
Вистоїмо та переможемо!
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