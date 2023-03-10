Важлива інформація: як сьогодні у Дніпрі працюватиме громадський транспорт

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Також по місту працюватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 738 автобусів (з них 144 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
7 березня пішла з життя речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка.…
Українські бійці відбили численні атаки окупантів в районі Бахмута у…
У Павлограді на вулиці Дніпровській автомобіль збив жінку та поїхав…
Протягом дня окупаційна армія рф тричі завдала ударів по Червоногригорівській…