Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину

Криворізькі правоохоронці розшукують 25-річну Марину Глазову.
8 лютого дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 158 см, середньої статури, русяве волосся, сірі очі.
Була одягнена у білу куртку, сині джинси, чорні кросівки.
Якщо ви бачили Марину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (097) 356 29 87 або 096 198 75 20.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому.
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