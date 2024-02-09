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Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину

Сьогодні 17:48
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину

Криворізькі правоохоронці розшукують 25-річну Марину Глазову.

8 лютого дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 158 см, середньої статури, русяве волосся, сірі очі.

Була одягнена у білу куртку, сині джинси, чорні кросівки.

Якщо ви бачили Марину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (097) 356 29 87 або 096 198 75 20.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому.

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Новости Днепра про Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчинуРусский

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