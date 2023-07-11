Важка втрата у спортивній спільноті Дніпра: в бою загинув Денис Борейко - Днепр Инфо
Важка втрата у спортивній спільноті Дніпра: в бою загинув Денис Борейко
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Сегодня 07:15

Третього липня трагічно загинув тренер з фехтування, захисник, молодший лейтенант Денис Борейко.

Новости Днепра про Важка втрата у спортивній спільноті Дніпра: в бою загинув Денис Борейко

Про це повідомляє фехтувальний клуб «Liberte».

З перших днів повномасштабного вторгнення Денис Борейко допомагав ЗСУ та територіальній обороні Дніпра. У березні 2022 пішов добровольцем до сил оборони країни, змінивши спортивну зброю на бойову.

Поховання відбудеться 13 липня на Краснопільському кладовищі Дніпра.

Охочим провести в останній шлях славетного спортсмена та захисника звертатись за тел: 097 019 20 40.

Денис – майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів Світу та Європи, один з засновників та перший тренер фехтувального клубу «Liberte».

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