“Варвари, дикуни”: у середмісті Новомосковська вкрали понад два десятки кущів троянд

У Новомосковську масово крадуть троянди.

На варварів поскаржився міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Комунальні служби кожного дня невтомно працюють, сподіваючись, що мешканці міста зможуть насолодитися їхніми стараннями. Однак в місті, на жаль, багато ще варварів, дикунів.

Просто немає слів…

Сьогодні мені повідомили про декілька понівечених міських клумб. Було вирвано близько 23 кущів трояндМожна тільки уявити внутрішній стан людей, які створювали клумби, висаджували квіти та піклувалися про них. І як опускаються руки, коли результати важкої праці зухвало перекреслюються.

Кому заважали квіти на клумбах? Коли ми навчимося цінувати працю інших? Риторичні питання. Сподівання на зміну ставлення до чужої праці вкотре виявились марними.

Я пропоную особисто від себе заохочення за кожного зданого комунальним службам або поліції такого покидька чи групи тих, хто шкодить місту!