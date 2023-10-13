Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Варвари, дикуни”: у середмісті Новомосковська вкрали понад два десятки кущів троянд

“Варвари, дикуни”: у середмісті Новомосковська вкрали понад два десятки кущів троянд

Сьогодні 20:06
просмотров

У Новомосковську масово крадуть троянди.

Новости Днепра про

На варварів поскаржився міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Просто немає слів…
Комунальні служби кожного дня невтомно працюють, сподіваючись, що мешканці міста зможуть насолодитися їхніми стараннями. Однак в місті, на жаль, багато ще варварів, дикунів.
Сьогодні мені повідомили про декілька понівечених міських клумб. Було вирвано близько 23 кущів троянд‼️Можна тільки уявити внутрішній стан людей, які створювали клумби, висаджували квіти та піклувалися про них.
І як опускаються руки, коли результати важкої праці зухвало перекреслюються.
Кому заважали квіти на клумбах? Коли ми навчимося цінувати працю інших?
Риторичні питання. Сподівання на зміну ставлення до чужої праці вкотре виявились марними.
Я пропоную особисто від себе заохочення за кожного зданого комунальним службам або поліції такого покидька чи групи тих, хто шкодить місту!
Не виключаю, що хтось навмисно робить так, щоб місту була шкода.
Спостерігаю таких і в соціальних мережах. Кажу відверто: це вороги для міста і для держави!
Мешканці міста!
Давайте разом збережемо результати праці десятків людей та надаємо по руках всім, хто хоче шкоди місту! – розповів посадовець.

 

Нагадаємо, у Дніпрі підлітки-вандали на очах у своїх батьків розібрали “на дрова” дерев’яний паркан на Перемозі. 

Читайте также:

Новости Днепра про Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Юнаки побили та обікрали мешканця Кам’янського, який вийшов зранку купити цигарки
Новини Дніпра
Сьогодні 19:19
Юнаки побили та обікрали мешканця Кам’янського, який вийшов зранку купити цигарки

У Кам'янському юнаки пограбували дорослого чоловіка

Де у Дніпрі знаходиться перший ломбард, який був єдиним у місті упродовж століття
Новини Дніпра
Сьогодні 18:39
Де у Дніпрі знаходиться перший ломбард, який був єдиним у місті упродовж століття

У Дніпрі показали перший ломбард у місті, який пропрацював майже…

Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:07
Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Перші будинки на сучасній вулиці Мечникова у Дніпрі почали з'являтися…

Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ
Новини Дніпра
Сьогодні 17:03
Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Мешканець Дніпра продавав росіянам обладнання для воєнних баз.

Наверх