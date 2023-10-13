“Варвари, дикуни”: у середмісті Новомосковська вкрали понад два десятки кущів троянд

На варварів поскаржився міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.
Просто немає слів…Комунальні служби кожного дня невтомно працюють, сподіваючись, що мешканці міста зможуть насолодитися їхніми стараннями. Однак в місті, на жаль, багато ще варварів, дикунів.
Сьогодні мені повідомили про декілька понівечених міських клумб. Було вирвано близько 23 кущів трояндМожна тільки уявити внутрішній стан людей, які створювали клумби, висаджували квіти та піклувалися про них.І як опускаються руки, коли результати важкої праці зухвало перекреслюються.Кому заважали квіти на клумбах? Коли ми навчимося цінувати працю інших?Риторичні питання. Сподівання на зміну ставлення до чужої праці вкотре виявились марними.Я пропоную особисто від себе заохочення за кожного зданого комунальним службам або поліції такого покидька чи групи тих, хто шкодить місту!Не виключаю, що хтось навмисно робить так, щоб місту була шкода.Спостерігаю таких і в соціальних мережах. Кажу відверто: це вороги для міста і для держави!
Мешканці міста!Давайте разом збережемо результати праці десятків людей та надаємо по руках всім, хто хоче шкоди місту! – розповів посадовець.
Нагадаємо, у Дніпрі підлітки-вандали на очах у своїх батьків розібрали “на дрова” дерев’яний паркан на Перемозі.
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