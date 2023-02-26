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Варто знати: як у Дніпрі 26 лютого курсуватиме транспорт

Сьогодні 09:04
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У неділю, 26 лютого, електротранспорт Дніпра працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Новости Днепра про Варто знати: як у Дніпрі 26 лютого курсуватиме транспорт

Про це інформує Дніпровська міська рада. 

Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 137 тролейбусів і трамваїв.

Крім того, у неділю містом курсуватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 732 автобусів.

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.

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Новости Днепра про Варто знати: як у Дніпрі 26 лютого курсуватиме транспортУкраїнська Новости Днепра про Варто знати: як у Дніпрі 26 лютого курсуватиме транспортРусский

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