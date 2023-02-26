Варто знати: як у Дніпрі 26 лютого курсуватиме транспорт

Про це інформує Дніпровська міська рада.
Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 137 тролейбусів і трамваїв.
Крім того, у неділю містом курсуватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 732 автобусів.
Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.
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