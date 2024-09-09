“Валив її на землю та бив”: у Дніпрі виправдали жінку, яка вбила співмешканця-тирана

Після 3 років постійних судових розглядів у Дніпрі виправдали жінку, яка вбила співмешканця-тирана.

В Амур-Нижньодніпровському районному суді у Дніпрі за всіма статтями виправдали Марину Полях, розслідування у справі якої тривало 3 роки.

Про це розповіла співробітниця благодійного фонду “Помагаєм” Ольга Левченко, яка протягом усього часу допомагала з розслідуванням та просувала цю справу, аби домогтися правосуддя.

Нагадаю коротко. Марина тривалий час потерпала від жорстокого домашнього насильства. Її співмешканець – вбивця. І це можно стверджувати бо він був засуджений за навмисне вбивство. Він не досидів свій термін, вийшов достроково. Вона не хотіла щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка, – розповідає сторона підзахисної.

Коли жінка намагалася перешкодити йому зайти до квартири, ексв’язень бив вікна та підпалював оселю. Протягом тривалого часу він вчиняв щодо неї буквально всі види насильства, погрожував насильством у бік доньки-підлітки.

Через його дії та постійні погрози Марина була вимушена звернутися у поліцію, чим згодом добилася судового засідання.

Нарешті було призначено судове засідання, з якого він мав відправитись досиджувати свій термін за вбивство. Він сказав що вона не доживе до його суда і що він не сяде поки вона жива.

Під час чергового конфлікту співмешканець Марини знову напав на неї, повалив на землю та почав бити. Поруч знаходилася донька жінки, якій він також погрожував розправою. Того дня Марина взяла у руки ніж, аби захистити себе та свою дитину. Чоловік помер, таким чином і почалося судове розслідування за фаактом “умисного вбивства”.

Три роки тривав судовий розгляд. Марина говорила правду. Її було важко слухати, вона плакала, було важко усвідомити в якому пеклі вона жила. Але їй точно не було сенсу його вбивати. Наш захист весь час будувався на правді. Марина не відмовлялась від показів. Через три роки прокуратура змінила обвинувачення. Але батько загиблого який є потерпілим підтримує раніше висунуте обвинувачення, -пише адвокатка жінки.

Сьогодні, 9 вересня, суд виніс остаточний вирок. Завдяки небайдужості фонду та громадян, які виходили на мітинги, Марина Полях була виправдана за всіма статтями.

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