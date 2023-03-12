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Валить дерева: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 14:29
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У Дніпрі сьогодні шквальний вітер.

Новости Днепра про Валить дерева: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

У ДСНС попередили про небезпечне метеорологічне явище 1 рівня небезпечності.

Так, за даними рятувальників, 12 березня у Дніпрі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Негода уже бушує на вулицях міста. За словами місцевих мешканців, уже перші повалені дерева, а на околицях Дніпра вітер зніс дорожній знак. Попередньо, сильний вітер протримається до кінця доби. Будьте обережні.

Що стосується погоди найближчими днями, то в ніч з неділі на понеділок знову будуть заморозки. З хорошого: це не надовго і уже у вівторок повернуться комфортні +10.

Новости Днепра про Валить дерева: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

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Новости Днепра про Валить дерева: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

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