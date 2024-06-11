Вакансії для ветеранів та пенсіонерів у ЗСУ у Дніпрі: скільки платять і кого шукають

Для роботи у ЗСУ шукають людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів. Армії потрібні фахівці у різних напрямах та їх важлива робота може бути безпосередньо не пов'язана з штурмовими діями на полі бою.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із вакансій від ЗСУ для тих, хто отримав інвалідність або вийшов на пенсію.

ЗСУ шукають військовослужбовця-зв’язківця. Місце роботи – інженерний батальйон. Все, що потрібно від претендента – рік досвіду роботи. Зарплата від 20 до 100 тис грн. До обов’язків входить забезпечення ефективної комунікації між різними підрозділами батальйону, координація зв’язку з командуванням та іншими підрозділами, підтримка та обслуговування засобів зв’язку.

Від претендента вимагається вміння працювати з різними засобами зв’язку, знання протоколу та правил у військових підрозділах. Відповідальність та дисциплінованість.

Також цей батальйон потрібен бойовий медик. Від претендента необхідна середня спеціальна освіта та досвід роботи від року. До обов’язків співробітника входитиме забезпечення медичної допомоги та перша допомога при виконанні завдань та під час навчання.

Необхідно буде проводити медичний контроль та моніторинг здоров’я військовослужбовців, медичних обстежень та діагностики. Головне – вміння працювати у стресових ситуаціях та приймати швидкі та раціональні рішення. Оплата праці – від 20 до 100 тис. грн на місяць.

Також в інженерний батальйон потрібний начальник складу. Готові взяти людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера, потрібний досвід роботи від 2-х років. Майбутній співробітник відповідатиме за ефективне керування всіма аспектами складської діяльності.

В основні обов’язки входить організація та контроль приймання, зберігання та відвантаження товару на складі, планування та координація роботи складського персоналу, ведення вигляду товарів на складі та складського обладнання. Оплата від 20 до 100 тис грн. на місяць.

Військовий бухгалтер, працюючи в окремому батальйоні, може заробити від 20 до 100 тис грн. Від претендента потрібна вища освіта та рік досвіду роботи. Серед вимог також висока самоорганізованість, чесність, дисциплінованість, відсутність алкогольної залежності.

На службі бухгалтер зможе отримувати не лише зарплату, а й буде забезпечений повноцінним харчуванням та безкоштовним лікуванням. Основні обов’язки – ведення бухгалтерського обліку, обліку ТМЦ.

В окрему механізовану бригаду потрібен інструктор з інженерно-саперної справи. Зарплата від 40 до 120 тис. грн. До його обов’язків входитиме організація та проведення навчальних програм для військовослужбовців щодо проведення інженерних робіт, включаючи підготовку до будівництва та розмінування. Організація польових тренувань та практичних вправ, надання технічної підтримки та консультації військовим підрозділам у питаннях інженерних операцій.

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