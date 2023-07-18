В’язень із Дніпра, засуджений за шахрайство, розводив людей на гроші, сидячи в колонії

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Наразі чоловік відбуває покарання за шахрайство. До колонії він потрапив у червні 2020 року. Навіть перебуваючи за ґратами він обманював людей в інтернеті. Це тривало протягом кількох років.
Чоловік розміщував оголошення на сайті ОЛХ про продаж вживаних речей. В’язень пропонував купити косметологічну кушетку, холодильник, тумбу, дитячу іграшку, стілець для годування дитини.
Проте як тільки отримував гроші – зникав та не відповідав на дзвінки.
Обвинуваченого засудили до чотирьох років ув’язнення, додавши цей термін до попереднього покарання у вигляді двох років.
Строк покарання ув’язненого рахуватимуть з 15.06.2020 року, тож йому залишилося сидіти ще три роки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі кілька категорій мешканців мають право на пільгу у…
У ГумДепі Дніпра розповіли про особливості навчання в школах з…
У Дніпрі попередили про перекриття вулиці Посполитої.
Останнім часом ціни на деякі продукти просто шокують, серед них…