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  • В’язень із Дніпра, засуджений за шахрайство, розводив людей на гроші, сидячи в колонії

В’язень із Дніпра, засуджений за шахрайство, розводив людей на гроші, сидячи в колонії

Сьогодні 18:04
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В'язень, якого засудили за шахрайство, примудрився дурити людей, навіть сидячи в колонії.

Новости Днепра про В'язень із Дніпра, засуджений за шахрайство, розводив людей на гроші, сидячи в колонії

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень. 

Наразі чоловік відбуває покарання за шахрайство. До колонії він потрапив у червні 2020 року. Навіть перебуваючи за ґратами він обманював людей в інтернеті. Це тривало протягом кількох років. 

Чоловік розміщував оголошення на сайті ОЛХ про продаж вживаних речей. В’язень пропонував купити косметологічну кушетку, холодильник, тумбу, дитячу іграшку, стілець для годування дитини. 

Проте як тільки отримував гроші – зникав та не відповідав на дзвінки. 

Обвинуваченого засудили до чотирьох років ув’язнення, додавши цей термін до попереднього покарання у вигляді двох років. 

Строк покарання ув’язненого рахуватимуть з 15.06.2020 року, тож йому залишилося сидіти ще три роки. 

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Новости Днепра про В'язень із Дніпра, засуджений за шахрайство, розводив людей на гроші, сидячи в колоніїУкраїнська

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