В якому старовинному будинку Дніпра раніше було казино: тепер сюди приходять діти

Старовинні будинки Дніпра зберігають міську історію. Вони можуть «розповісти» про всі події, які пережило наше місто: війни, революції тощо. Зведена одна з перших у Нагірному районі будівля на 2,5 поверхи за понад 100 років свого існування встигла побувати і житловим будинком, і дитячим садком, і особняком, і казино. Сьогодні це храм дитячої книги.

Журналісти dnepr.info дізналися про історію незвичайного будинку в «арабському» стилі в центрі Дніпра.

На розі вулиць Крутогірної та Сергія Єфремова знаходиться одна з найстаріших будівель Нагірного району. Сьогодні це обласна дитяча бібліотека, а на початку ХХ століття це була одна з найефектніших будівель у місті, збудована у стилі раннього романтичного модерну «мавританської» стилістики.

Будівля нагадує замок у «арабському» стилі. У нього є округлі вежі, невеликі колони, на фасаді є арабський орнамент, ніші і маленькі балкончики. Звели його наприкінці 1890-х років. Хто був першим власником цього «мавританського» замку, невідомо, але вже 1910 року його викупила дворянка Анастасія Харченко. У 1920-х роках будинок ненадовго перетворився на дитячий садок, а пізніше – на комунальну квартиру, а під час окупації Дніпра у Другу світову війну тут було казино.

Після звільнення Дніпра у будівлі розмістилася дитяча та дорослі бібліотеки. Другу потім відселили.

Досі в будівлі збереглося ажурне огородження балконів та сходів з часів Катеринослава, а також ліпне декоративне оформлення плафонів у кількох приміщеннях. Також вітражному склінню головного входу та дверей вже понад 100 років.

Сьогодні до бібліотеки приходять понад 16 тисяч любителів книг. Крім паперових видань, тут можна взяти послухати ще й майже тисячу аудіокниг.

фото: Н. Ліштва, блог А. Костюка

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